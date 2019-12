Kulttuuri

Miran matka metsän ympäri

Myllypurossa Itä-Helsingissä on harmaata, vaikka kello on kaksitoista keskipäivällä. Aurinko ei ole paistanut moneen päivään, ja maa on musta sateesta. Myllypuron ja Viikin välissä sijaitsevan Hallainvuoren ulkoilualueen puut näyttävät lehdettöminä kolhoilta.