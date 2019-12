Kulttuuri

Miran matka metsän ympäri

Myllypurossa lähellä Helsingin ja Vantaan rajaa on harmaata, vaikka kello on kaksitoista keskipäivällä. Aurinko ei ole paistanut moneen päivään, ja maa on musta sateesta. Myllypuron ja Viikin välissä sijaitsevan Hallainvuoren ulkoilualueen puut näyttävät lehdettöminä kolhoilta.