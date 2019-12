Kulttuuri

Donald Trump leikattiin pois Yksin kotona 2 -jouluklassikosta: ”Elokuva ei tule koskaan olemaan entisensä!”

Kanadan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Donald Trump