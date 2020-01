Kulttuuri

ohjaus on nautittavampi uustulkinta klassisesta King Kongista (1933) kuin vuosien 1976 ja 2015 näkemyksellisesti yksioikoiset versiot.Prologi sijoittuu toisen maailmansodan loppuvaiheisiin ja itse tarina 1970-luvulle, jolloin Yhdysvallat vetäytyy Vietnamin sodasta. Kulttuurinen näkökulma on kuitenkin laajempi.Kong: Pääkallosaari on kuin 70-lukuinen sotaelokuva myöhempien aikojen valkokangas­spektaakkelien erikoistehosteilla ja lukuisilla elokuvaviitteillä. Irtovitsit kerrotaan ironisella jälkiviisaudella, ja loppua myöten viritellään moraalista tunnustelua ihmisen ja luonnon suhteesta.Kerronta räiskyy konsolipeleistä ammentaneen popcornviihteen täyslaidallisin, kun sotilaat hölmöilevät itseään surman suuhun eikä tuli- tai lihasvoima lopu kesken.Samalla työ ankkuroi itsensä osaksi laajempaa hirviöiden uni­versumia. Se paljastaa, että ai­nakin jättiläisapina itse tulee kohtaamaan populaarikulttuurin muita tunnettuja luomuksia ties kuinka monessa tulevassa elokuvassa ja viihdefantasiatuotteessa.Kong tuli nyt siis jäädäkseen.