Kulttuuri

Fabiennen muistelmat on latteahko puhedraama itsekkäästä diivasta ja katkerasta tyttärestä

Japanilaisohjaaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fabienne Dangeville

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jälleen