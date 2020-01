Kulttuuri

Isoukkini ja isomummini rakkaustarina osoittaa, kuinka ihmeellinen asia elämä lopultakin on

Joskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Välillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naimisiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hemmi

tekee hyvää huomata, kuinka suuri ihme oma syntymä on.Ajatus tuli mieleen sopivasti joulunpyhinä, kun luin äitini ja hänen kolmen sisaruksensa tekemää sukuhistoriikkia Hildan ja Hemmin rakkaus, jossa käydään läpi isoukkini ja isomummini tarinaa 1900-luvun alusta eteenpäin.Hildan ja Hemmin kirjeenvaihto alkaa revityllä paperinpalalla joulukuussa 1904. Tuolloin Hemmi oli 21- ja Hilda 18-vuotias.”Hyvä Hilda Meriläinen. Pyytäisin saada tavata Teitä”, Hemmi kirjoittaa ensimmäisessä viestissään.seuraa kymmenien ja kymmenien kirjeiden vuo. Suhteet kuitenkin etenevät vuosisadan alun Sotkamossa rauhallisesti, ja vasta seuraavan vuoden jouluaattona Hemmi esittää asiansa runollisesti.”Jos Hildaseni, voit olemassaolollasi yhdistäytyä ikuisen elämän Lemmettärekseni. Ja todellisesti ja täydestä Sydämmestäni saisin omistaa Sinut. Niin silloin tunnen varmasti oikean onneni aamun valenneen ja elämän auringon päässeen vapaasti säteilemään kahden vapaan nuorukaisen välillä. Eikä elämän virvatulet sais meitä haaksirikkoon”, hän kirjoittaa.nuoret tapaavat iltamissa, mutta pääosin yhteydenpito hoidetaan kaipausta huokuvien kirjeiden voimin. Hilda on pitkään epäilevämpi osapuoli, Hemmi ei kuitenkaan luovuta vaan vannoo uskollisuuttaan.”Elä epäile Hildaseni minua ollenkaan sellaiseksi, että minä toista ajattelisin ja toista Sinulle puhuisin. Sittenhän minä olisin niinkuin vihainen käärme ja niinkuin kulkunen, joka soipi hetken aikaa, ja niinkuin villipeto, jolla ei ole Sydäntä eikä rakkautta. Joten en olis ihminen, vaan sen harhaan raukeava haamu, ilman järkeä, jonka voisi pikemminkin tuulenpuuska kukistaa ja toivottomaan perikatoon syöstää.”Lopulta kirjeet tekevät tehtävänsä. Isänsä vastustuksesta huolimatta Hilda valitsee Hemmin, vaikkei tämä kylän vauraimmasta päästä olekaan.”Sinä Hemmi olet kaikista rikkain siinä suhteessa, jota enin tarvitaan. Sillä rakkaudestahan me on keskenään puhuttukin, eikä rikkaudesta. Päämääränähän minullakin on ollu saada sellainen jota voin rakastaa.”pari menee helmikuussa 1907, yli kaksi vuotta ensimmäisen viestinrepaleen jälkeen. Viimeisen kirjeensä Hemmi kirjoittaa vaimolleen heinäkuussa 1920, jolloin Hilda on viimeisillään raskaana ja hengenvaarallisen munuaistaudin riuduttama. Kirjeessään Hemmi toivoo näkevänsä lapsensa aikuisina ”maailman koneistossa, jossa mekin olemme hammasrattaan osaa täyttäneet”.kuolee kaksi kuukautta kaksossisarusten syntymän jälkeen alle nelikymppisenä. Hilda kuitenkin selviää munuaistaudista ja onnistuu kasvattamaan kuopukset aikuisiksi.Heistä toinen, ukkini, saa neljä lasta.Hän kuolee joulun alla 1972. Minä ja kaksosveljeni olemme kahdeksan kuukauden ikäiset.