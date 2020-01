Kulttuuri

Media ja poliitikot suoltavat tarinoita huomiosta kilpaillessaan, ja siinä on vaaransa – vaikka kuinka oltaisi

Sen

No

https://www.hs.fi/haku/?query=juha+raipola

https://www.hs.fi/haku/?query=tytti+rantanen

https://www.hs.fi/haku/?query=samuli+bjorninen,

Tarinoita

Tässä

https://twitter.com/arnkil/status/1199324157810491392

Korkea-arvoiset

On

Mitä

Kertomuksen vaarat -projektin Facebook-sivu täällä. https://www.facebook.com/KertomuksenVaarat/ Sivulla työryhmä analysoi ihmisten ”ilmiantamia” sekä ryhmän itse löytämiä tapauksia, joissa jokin taho yrittää hyötyä kertomuksesta.