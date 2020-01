Kulttuuri

Kanavauudistus tuhosi Bassoradion

Suoma­lainen Suoma­lainen

Surkuhupaisaa

Musiikin

Tilanne

kaupal­linen radio­kenttä, ja samalla koko radiotarjonta, kapeni entisestään lokakuun alussa. Silloin Bassoradio uudistui ja lakkautti suurimman osan musiikin erikois­ohjelmistaan.Basso on ollut piristävä poikkeus mainoskanavien joukossa. Vuonna 2004 perustettu, kolme vuotta myöhemmin vakituisen FM-taajuuden saanut ja vuonna 2012 osavaltakunnalliseksi laajentunut kanava on ollut musiikkitarjonnaltaan poikkeuksellisen lavea.Bassoradiossa on ollut yli 50 ohjelmaa, joita on toimittanut pitkälti toistasataa dj:tä. Aiemmin kanava profiloitui yhteisöllisenä, tekijöidensä kuuloisena radiona.Nyt vanhasta ei ole paljoa jäljellä. Suurin osa Basson tarjonnasta on samanlaista lähetysvirtaistettua hittihuttua kuin muillakin kaupallisilla radiokanavilla. Toki musiikkivalikoima on edelleen laajempi kuin monilla kilpailijoilla, mutta se on entiseen verrattuna laiha lohtu.on, että viime vuosina kanava on tuottanut voittoa ensi kertaa historiansa aikana. Lakkautettuja ohjelmia tehtiin tal­koovoimin eli säästöä uudistuksella ei saavutettu. Kyse on pelkästään profiloinnista, jossa Basso menettää ainutlaatuisuutensa.Samaan aikaan myös toisessa kaupallisen kentän tunnetuimmassa indieradiossa, Radio Helsingissä, on erikoisohjelmia aiempaa vähemmän. Käytännössä tämä merkitsee, että entistä enemmän musiikkia jää kokonaan vaille radiosoittoa. Monella marginaalisemmalla musiikkigenrellä ei ole enää lainkaan kotia nykyisillä radiokanavilla.kuluttaminen on mullistunut internetin musiikkipalvelujen myötä. Olen toki itsekin löytänyt aivan uusia tuttavuuksia esimerkiksi Youtubesta. Käyttäjiä profiloivat algoritmit kuitenkin tuppaavat enimmäkseen tarjoilemaan sitä samaa, mitä kuluttaja on jo kuunnellut. Yllätyksiä on tarjolla vähemmän.Olen aina tutustunut parhaiten uusiin artisteihin ja kappaleisiin kuuntelemalla radiosta hyvin toimitettua musiikkiohjelmaa. Nyt siihen on jälleen kerran aiempaa vähemmän mahdollisuuksia.lisää Yleisradion vastuuta radion musiikkitarjonnasta. Ja mitä siellä onkaan pitkällä aikavälillä tehty? Vähennetty musiikin erikoisohjelmien määrää, kuinkas muuten.Viestintäviraston ja valtioneuvoston sementoimat, vuoden alussa alkaneet uudet kymmenvuotiset radiotoimiluvat eivät lupaa olennaista helpotusta tilanteeseen. Häviäjiä ovat niin musiikin tekijät kuin kuuntelijatkin.