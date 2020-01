Kulttuuri

Hirvi-live hurmasi ruotsalaiset

Keväällä

Suuren hirvivaelluksen parhaat palat, Yle Areena.

2019 ruotsalaiset katsoivat televisiosta muun muassa lönkötteleviä hirviä.Ruotsin yleisradio SVT esitti suoratoistopalvelussaan kolmen viikon ajan hirvien keväistä vaellusta kohti laidunmaita. Ohjelmasta tuli SVT Playn katsotuin lähetys, eikä se ole mikään ihme.Hirvivaellus on hyvä esimerkki niin sanotusta hitaasta televi­siosta, joka nousi 2010-luvulla tv-trendiksi Norjasta. Monituntisten ja hitaasti etenevien lähetysten ideana on pysähtyä tietyn aiheen äärelle: meilläkin on nähty kaikenlaista juhannusjunasta Prisman kassahihnaan.Kaipa ilmiö vastaa katsojan kaipuuseen hitaampaan elämänrytmiin, ja hirvivaelluksen tapauksessa haluun palata takaisin luontoon. Kun kertojanääni puuttuu, ollaan luontodokkariakin luonnollisemmassa tilassa.Hirvi-livessä nähtiin lopulta aika paljon muutakin kuin hirviä. Itse asiassa enimmäkseen kaikkea muuta keväisen luonnon heräämiseen liittyvää.Suuren hirvivaelluksen parhaat palat on vain tunnin tiivistelmä kaikesta, mutta kevään ja kesän odotus välittyy siitäkin hienosti.