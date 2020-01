Studio Ghibli julkaisee kaksi uutta elokuvaa, joista toinen on ohjaaja Hayao Miyazakin ensimmäinen pitkä animaatio eläkkeeltä paluun jälkeen

Kulttuuri

Studio Ghibli julkaisee kaksi uutta elokuvaa, joista toinen on ohjaaja Hayao Miyazakin ensimmäinen pitkä anima

Ghibli-animaatiostudio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

75-vuotias