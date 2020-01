Anssi Tikanmäen Juha-elokuvamusiikki kuullaan loppiaisen kinokonsertissa täysikokoisen sinfoniaorkesterin soittamana

Kulttuuri

Anssi Tikanmäen Juha-elokuvamusiikki kuullaan loppiaisen kinokonsertissa täysikokoisen sinfoniaorkesterin soit

”Tämä on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tätä

Nyt siis

Helsingin kaupunginorkesteri ja Anssi Tikanmäen orkesteri esittävät Juha-elokuvan kinokonsertissa Musiikkitalon konserttisalissa loppiaisena 6. tammikuuta kello 15.