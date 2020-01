Kulttuuri

rikosromaanisarja saavuttaa tyylikkään päätöksen viidennessä osassaan Budapestin marraskuu. Teoksissaan kirjailija tähyää Vilmos Kondor -salanimensä takaa yhteiskunnan voimavirtoja pitkin 1930–50-lukuja. Hän rakentaa niiden lomaan monisärmäisen kertomuksen ala- ja ylämaailman ihmisistä.Päätösosan nimi juontuu syksystä 1956, lokakuun voitokkaasta kansannoususta, ja lopulta sen rusentumisesta telaketjujen alle marraskuussa. Neuvostovalta istui taas satulaan – pudotakseen sieltä vasta Itä-Euroopan vapautumisen vuonna 33 vuotta myöhemmin.Riemukas ja kolkko tausta tarinalle, jossa päähenkilö toimittaja Zsigmond Gordon puikkelehtii läpi kapinallisen kaupungin. Romaanin onneksi kumous pysyy vain taustakehyksenä. Totta kai poikkeusolot taisteluineen vaikuttavat kaikkiin asianosaisiin, mutta kirjailija Kondor ei missään kohdin heittäydy kuvaamaan niitä päätöikseen.Kapina kiehuu luonnonvoiman tavoin, Gordon toimii, pakenee ja etsii.Gordon lähtee Itävallasta etsiäkseen Emma-ottotytärtään Budapestin kaaoksesta. Wienissä on kuollut Emma Gellértin henkilöpaperein varustettu nainen, ja siksi Gordonia ajaa vimma löytää oikea Emma. Tyttären viime kirjeestä on aikaa.Emma on, ja onko hän elävä vai kuollut? Yksinkertainen kysymys, johon on pakko saada vastaus.Jos kansannousu onkin sivuosassa, Gordon oudoksuu sen luonnetta: ”Kapinallisia ajoi pelkkä into, heillä ei ollut johtajaa jota seurata, ei selvästi määriteltyjä tavoitteita, ja useimmat niistä, jotka olivat tarttuneet aseisiin, halusivat ainoastaan saada Neuvostoliiton vaikutusvallan lakkaamaan.”Utopistisia odotuksia Amerikan-avusta kansannousulle kommentoidaan myös osuvasti.Kapinakaupunkiin Kondor luo hyvin todentuntuisia näkymiä. Budan ja varsinkin Pestin kortteleissa remelletään sekavissa tunnelmissa.Kuriyhteiskunnan kahleet ovat poikki, mutta tilalla ei ole mitään vakiintunutta. Aiemmin rehottaneet gangsteriliigat nostavat yhä vahvemmin päätään.Kondor kuvaa moraalisesti harmaita rajatilanteita, joissa päätösten on synnyttävä heti eikä putipuhtain paperein selviä kukaan.Zsigmond Gordon on entisenlainen kiehtova kaveri. Itsenäinen ote, erikoinen kimppa Krisztina-vaimon kanssa, hoksaava pää ja mahtava iskunsietokyky – kaikki tallella.Gordon joutuu myös ratkaisevaan yhteenottoon sitkeimmän vihollisensa kanssa: ”Mies oli Wayand, vankkumaton kommunisti, lujatahtoinen fasisti, ikuinen opportunisti.”Gordonin yhden miehen etsintäpartio tehtävässään, se jääköön lukijoiden nähtäväksi.Ainakin Vilmos Kondorin viiden poliittisen trillerin sarja pääsee tyylillä maaliin: Unkarin viime vuosisataa valotetaan yllättävästi, monista vastakkaisista ja ristikkäistä aspekteista käsin.Viime vuosien rikoskirjasuomennoksista Budapest noir -kirjat ovat kestävintä kärkiryhmää.