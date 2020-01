Kulttuuri

Maylis de Kerangal on Ranskan ”kirjallinen ilmiö”, jonka romaani esittää suuria kysymyksiä taiteesta ja totuud

Ensimmäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapa

Maylis de Kerangal

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valmistuttuaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy