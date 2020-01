Trumpin iskukohteiden listalla Iranissa saattaa olla kulttuuriaarteita, joiden tuhoaminen olisi sotarikos – Tutkija Joonas Maristo tyrmistyi uhkauksesta

Kulttuuri

Trumpin iskukohteiden listalla Iranissa saattaa olla kulttuuriaarteita, joiden tuhoaminen olisi sotarikos – Tu

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Trumpin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen

Mariston