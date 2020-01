Kulttuuri

Totuus ylipainosta -dokumentti kertoo ylipainosta vain osatotuuden

Brittidokumentti Totuus ylipainosta (2019) kehottaa tarttumaan narunpätkään painoindeksin tuijottamisen sijaan. Narutestissä oma pituus mitataan narulla, joka sitten taitetaan puoliksi. Jäljelle jäävän pätkän pitäisi ylettyä vyötärön ympäri. Jos ei ylety, on vatsanseudulla liikaa vaarallista sisäelinrasvaa.



Yhä useammalla naru ei ylety. Esimerkiksi Briteissä ylipainoisten määrä on kolminkertaistunut kolmessa vuosikymmenessä. Ongelmaa ei ole syytä vähätellä, mutta nimessään dokumentti lupaa silti liikoja. Totuus ylipainosta tarjoaa vain pikaisia, joskin kiinnostavia, kurkistuksia aiheeseen.



Ylipainoisuuden taustalla on monia asioita, joihin osaan voi itse vaikuttaa ja osaan ei. Dokumentissakin käsitellään vain muutamaa: annoskokojen, liikunnan ja kalorimäärien lisäksi merkitystä on muun muassa geeneillä, suolistobakteereilla ja ruokailuajoilla. Esimerkiksi trendiaihe eli unen merkitys jää kokonaan käsittelemättä.



Prisma: Totuus ylipainosta, TV1 klo 19.00 ja Areena.