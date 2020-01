Kulttuuri

Jenni Toivoniemen Seurapeli-elokuva kisaa Göteborgissa

Jenni Toivoniemen ohjaama ja käsikirjoittama draamakomedia Seurapeli kilpailee Göteborgin elokuvajuhlilla, ainoana suomalaisena kilpasarjassa. Elokuva kertoo pitkitetystä nuoruudesta, ja Suomessa sen ensi-ilta on ensi syksynä.



Kilpasarjan Dragon Award Best Nordic Film -palkinto on suuruudeltaan miljoona Ruotsin kruunua (n. 95 000 euroa). Seurapelin lisäksi pääpalkintoa tavoittelee seitsemän muuta filmiä. Göteborgin elokuvajuhlat alkaa 24. tammikuuta ja päättyy 3. helmikuuta. Voittaja julistetaan 2. helmikuuta.