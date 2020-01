Kulttuuri

Seppo Hovi ja Lasse Lehtinen tutkailevat 50- ja 60-lukujen Suomea, mutta löysä nostalgia vesittää analyysin

Seppo Hovi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjimmiltaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toteutus

Maaseudulta maailmalle, TV1 klo 19.00 ja Areena.