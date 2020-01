Heikki Paasonen on suorissa tv-lähetyksissä marinoitu konkarijuontaja, jolta toivotaan enemmän näkymistä somessa: ”Loputtomat kuvat itsestään, niiden ottaminen on minusta vähän hassua” Viime aikoina Heikki Paasonen on kunnostautunut erilaisten polttareiden järjestämisessä. Nyt alkava uusi tv-sarja Paasosen polttaritoimisto on hänen itsensä kehittelemä, juontama ja tuottama.