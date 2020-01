Kulttuuri

Kanadalaisen Cirque Alfonsen riemastuttavassa esityksessä tanssitaan kirkon lasimaalausikkunan päällä ja jongl

Tästä

Alfonse

David Simardin

Varsinkin

Tabernak Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa (Kulttuuriaukio 2, Tapiola) to ja pe klo 19 ja la klo 15. Esitykset ovat loppuunmyytyjä.

voisi joku loukkaantua. Nykysirkusesityksessä tanssitaan ja pyöritään vinhasti kirkon lasimaalausikkunan päällä, jongleerataan lampukoilla ja kuullaan taustahälynä isämeitää ja paavin puheenhorinaa. Pyhää ja pahaa sulassa sovussa keskenään.Ehkä jossain syvästi katolisessa maassa herne voisi mennä nenään. Mutta ei täällä meillä maallistuneessa ja rationaalisessa Suomessa. Kanadalaisen Cirque Alfonsen show Tabarnak sai yleisön vain hirnumaan ja elämään täysillä mukana kaikessa hullussa, mitä näyttämöllä tapahtui.ei ole ensimmäistä kertaa Suomessa vierailulla. 2014 nähtiin niin ikään Espoossa esitys Timber, joka sijoittui tukkijätkien maailmaan. Silloin koin kotoisuuden tuntua ja jotain yhteistä kanadalaisten ja suomalaisten välillä.Tabarnakissa on samanlainen tuttuuden ja kotoisuuden vire ja väre. Kanadalainen perhesirkus on selvästi suomalaisten sielunsukulainen. On puhdasta hulluutta, positiivisessa mielessä. Äijäilyä ja heittäytymistä. Rokin räimettä, moshaamista, metsuripartoja, pirttikalusteita. Ja tietysti lätkää. Sehän meitä ja kanadalaisia erityisesti yhdistää.Timberissä oli jokin punainen lanka, mutta Tabarnak on löyhemmin koostettu, vaikka yhteisön kirkollinen yhteenkuuluvuuden tuntu ja sen koettelu ja kyseenalaistaminen ehkä näkyykin taustalla.Ei mitään juonta oikeastaan edes kaipaa. Esitys juoksee eteenpäin kuin poro supersympaattisen yhteenhitsautuneen ensemblen voimin. Siitä ei voi erottaa kunnolla edes kohtauksellisuutta, sillä se on sulavaa tapahtumien jatkumoa, jossa toiminta ja kohtaukset juoksevat luontevasti peräkkäin ja limittäin.Yllätyksiä ja jopa kauhistelun hetkiä Tabarnakissa riittää. Yksi yllätyksistä on rullaluistimilla tehty ”kansantanssinumero” akrobatialla höystettynä. Kohtaus on kunnon katrilli, jossa katsoja saa pelätä, että tanssijat sinkoutuvat hurjassa menossaan yleisön joukkoon.luoma ja liidaama elävä musiikki onkin yksi sirkusryhmän tärkeimmistä elementeistä siinä kuin esiintyjät ja temput. Musiikinlajien skaala on laaja. Meille tutunoloisesta kansanpoljennosta kelttityyppiseen laulantaan tai Adiemusta yhdistettynä progeen. Mikään ei ole muusikoille vierasta.Koko ensemble osallistuu stomp-tyyliseen rytmileikkiin. Se puolestaan on varsin universaalia ja monille kulttuureille yhteistä. Instrumentteina kuullaan tutuimpien lisäksi myös sahaa ja steel-rumpua. Oikea musiikki tuo esitykseen hengen ja sielun.Tietysti myös nähdään henkeäsalpaavia temppuja, sirkuksesta kun on kyse. Harvemmin nähty taiteilu venäläisellä aisalla tarjosi show’n jännittävimpiä hetkiä. Itselleni uutena temppuvariaationa oli hauska väkipyörän välityksellä tehtävä kahden ihmisen vertikaaliköysinumero korkeuksissa ylös alas liidellen.alkupuolella nähdään hurmaavia pikku vitsejä ja ilakoivia yksityiskohtia, kuten ilkikurisia kliseitä ranskalaisen kulttuurin viinistä ja patongista. Hulluus ja luovuus käyvät käsi kädessä, ja ne on valjastettu yleisön viihdyttämiseksi. Parasta on ensemblen suunnaton energia ja yhteisöllisyyden tunne.Loppua kohti Tabarnak alkaa muuttua temppupainotteisemmaksi ja siten ”sirkusmaisemmaksi”. Jos jotain juonta olikin, se unohdetaan.Yleisö hihkui riemusta, mutta itse olisin hieman tiivistänyt ja hionut kokonaisuutta kompaktimmaksi. Kaikkia herkkuja ei tarvitse tarjota kerralla. Vähemmän on joskus enemmän.