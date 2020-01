Paperitollon poimiminen roskakorista paljasti uusia puolia Mauno Koivistosta – Marjo Vilkko käsikirjoitti Koivisto-sarjan, mutta huomion siitä sai Jari Tervo

Kuka?

Marjo Vilkko



Kirjailija, käsikirjoittaja, toimittaja, s. 1965.



Tv-sarjoja: Suomi on ruotsalainen, Suomi on venäläinen, Suomi on suomalainen, Suomi on metsäläinen, Kekkonen, Koivisto.



Kirjoja: Suomi on ruotsalainen, Suomi on venäläinen, Vilpitön sydän – romanssi.



Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto 2015 tv-sarjasta Suomi on ruotsalainen.