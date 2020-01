Kulttuuri

Kaikille soittajille avoin ”ilonpito-orkesteri” Orivesi All Stars teki vuoden 2019 kansanmusiikkilevyn

Kansanmusiikin

”Vuoden Wäinöksi”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden