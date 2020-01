Kulttuuri

Ruotsin iloisesta lätkähistoriasta syntyi leppoisa dokumentti

seuraa­misesta tulee antoisampaa ja merkityk­sellisempää, kun tuntee urheilun histo­riaa. Kolmi­osainen Ruotsin lätkä­historia (2019) tarjoaa uutta taustaa esimerkiksi Suomi–Ruotsi-jääkiekko-otteluiden seuraamiseen.Sarjan ensimmäinen osa kertoo 1940–1960-luvun menestyksestä ja kakkososa ruotsalaispelaajista NHL:ssä. Se on hyvin erilainen paikka kuin Ruotsin omat sarjat. Kolmas osa loppuu vuoden 1987 maailmanmestaruuteen. Silloin Ruotsin edellisestä MM-voitosta oli kulunut jo 25 vuotta. Se on pitkä aika!Ruotsin lätkähistorialla on tie­tysti Suomea pidemmät traditiot ja ilon hetkiä huomattavasti enemmän. Ehkä sekin tekee verkkaisesta dokumentista niin positiivisen, välillä jopa herttaisen. Luulen, että jos urheilutoimittajat tekisivät Suomessa vastaavan kokonaisuuden, mukana olisi enemmän tuskaa, draamaa ja isänmaallisuutta.