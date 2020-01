Kulttuuri

Teppo Sillantaus on HS:n Kuukausiliitteen pakinoitsija Kuukautinen, joka irvailee viihdyttävästi niin työelämä

Onko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuukautinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Parhaimmillaan

Huumorilla

Kirjoittaja on kirjallisuustieteen professori Helsingin yli­opistossa.