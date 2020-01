Ysäri on muodissa, ja siksi Vilnan modernin taiteen museon näyttely on huippusuosittu – todellisuus 1990-luvusta Baltiassa on kuitenkin rankempi kuin retronostalgia antaa ymmärtää

Kulttuuri

Ysäri on muodissa, ja siksi Vilnan modernin taiteen museon näyttely on huippusuosittu – todellisuus 1990-luvus

VILNA

Jostain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Museo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1990-luku

Vapaus

Vaikka

Ysäriä

The Origin of Species: 1990s DNA, esillä 5.10.2019–23.2.2020. MO Museum, Pylimo str. 17, Vilna.