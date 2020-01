Kulttuuri

Nyt on lastenmusiikissa kunnon meno: musikantit ovat vapautuneet irrottelemaan ja hulluttelemaan, ”kreiseille”

Tiesittekö,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lastenmusiikkilevyjen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erityisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ja

Mutaveijarit

Joka

Mutaveijareiden levynjulkaisukonsertit 16.2. Musiikkiteatteri Kapsäkissä.

Kriitikon valinnat: Keppihevosia, Suomi-soulia ja rakastettavan vinksahtanutta tunnelmaa

Orffit

Liikkuvan

Ammuun

Pikku Kakkosesta