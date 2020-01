Oscar-raatiin kuuluva Stephen King kommentoi tasa-arvoa taiteen arvioinnissa, sai osakseen vihaisen vastausryöpyn Esimerkiksi When They See Us -sarjan ohjaaja Ava DuVernay piti Kingin kommenttia niin ’vanhanaikaisena ja oppimattomana, että sen luettuaan haluaa vain mennä takaisin nukkumaan’.