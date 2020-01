Videolaki oli nuoruudentrauma – elokuva-arkiston sarjoja koostavat Lauri Lehtinen ja Antti Suonio muistavat hyvin Suomen ankaran elokuvasensuurin

Kulttuuri

Videolaki oli nuoruudentrauma – elokuva-arkiston sarjoja koostavat Lauri Lehtinen ja Antti Suonio muistavat hy

Taina Elg

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuosi

Aloitettuaan

Taina Elgin elokuva Bakkantit (1961) aloittaa sarjan ”Uskomaton Italia ja Suomi”. Kino Regina pe 17.1. klo 20.30 ja to 23.1. klo 18.20.