”Jotkut ihmiset ovat todella vihaisia” – Venla-gaalan voittajat ja ehdokkaat ärsyttävät vuosittain tv-alalla, nyt Televisioakatemia pyrkii oikaisemaan villejä huhuja

Kulttuuri

”Jotkut ihmiset ovat todella vihaisia” – Venla-gaalan voittajat ja ehdokkaat ärsyttävät vuosittain tv-alalla,

Pettymystä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venla-gaalaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karhulan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jääviys

Yksi

Huhut

Televisio­akatemian

Kaikki

Helsingin Sanomat kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Nelonen.