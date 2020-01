Kulttuuri

Somekomeetan podcast on humoristinen katsaus arjen kompastuskiviin

Karoliina Tuominen

Ensimmäisen maailman ongelmat, Supla.

on some-komeetta, joka tunnetaan parhaiten julkkisten itsestään julkaisemien kuvien parodioinnista Instagramissa. Kuten moni muukin tubettaja ja instaaja, hän on hivuttautunut myös perinteisemmän median puolelle: ensin pod­casteihin ja sieltä pari viikkoa sitten Loopin aamujuontajaksi.Tuomisen podcast Ensimmäisen maailman ongelmat on humoristinen katsaus siihen, millaisiin kompastuskiviin arki kaatuu niillä, joilla on jo kaikkea. Siis tyyliin: ”dippi loppuu ennen sipsejä” tai ”joudut heräämään lomalennolle aamuneljältä”.Jos huumori ei kolise, ”laillistetun keittiöpsykologin” mietteitä voi kuunnella myös kurkistuksena urbaanin nuoren aikuisen maailmaan, jossa nuoruudesta ei haluta päästää irti. Tai sitten voi vain ihmetellä, millaista kieltä tällaiset nautiskelijamilleniaalit puhuvat.Koska olen synkkis, itselleni tuli kyllä mieleen, että ensimmäisessäkin maailmassa on myös ihan oikeita ongelmia tyyliin ilmastonmuutos. Jos joku vääntäisi niistä samanlaista ironiaa, se vasta olisikin jotain uutta.