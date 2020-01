Kulttuuri

Tabloid tuli, mikä muuttui? Tutkijat yllättyivät, kun kulttuurisivujen määrä kasvoi Helsingin Sanomissa

Helsingin

Dosentti

Yleensä

Yllätyksiä

Toimituksen

Yllätykset

Tabloidisaation

Kaunokirjallisuudessa

Aikaisemmissa

Tutkimuksen

Voit lukea Hellmanin ja Ruohosen koko tieteellisen artikkelin tämän linkin takaa https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/88449