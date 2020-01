Kulttuuri

Helsinki Festival ja Kiasma toteuttavat Mika Vainion ensimmäisen laajan näyttelyn

Kiasman

Mika Vainio: 50 Hz Nykytaiteen museo Kiasmassa osana Helsinki Festivalia 20.8.2020–10.1.2021. Helsinki Festivalia juhlitaan 20.8.–6.9.2020. Ohjelma julkistetaan ja lipunmyynti käynnistyy huhtikuussa.