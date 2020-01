Kulttuuri

Jussi-ehdokkaat julki, eniten ehdokkuuksia Auroralle

Suomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toiseksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikkien ehdokkaiden lista:

PARAS ELOKUVA

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

OHJAUS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

NAISPÄÄOSA

MIESPÄÄOSA

NAISSIVUOSA

MIESSIVUOSA

KÄSIKIRJOITUS

KUVAUS

MUSIIKKI

ÄÄNISUUNNITTELU

LEIKKAUS

LAVASTUSSUUNNITTELU

PUKUSUUNNITTELU

MASKEERAUSSUUNNITTELU

DOKUMENTTIELOKUVA

LYHYTELOKUVA