Rullakebab, tuo krapulamättöjen kuningas, kelpaa jo perheiden arkiruuaksi

Mitä tänään syötäisiin, MTV3 klo 9.06 ja 18.55 ja MTV-palvelu.

se vain on, että kunnon kankkusessa tarvitaan kunnon eväät. Ainoa oikea valinta on krapulamättöjen kuningas, rullakebab.Se on mutkattomuudessaan nerokas ruoka: litteän pitaleivän sisään kääräistään kebablihaa, kastiketta ja erilaisia salaatti­aineksia. Ravintolasta noudetun foliomötkön hienostelematon olemus viehättää.Yksinkertaisuus on kuitenkin vain pintaa, sillä jo yhdellä reippaalla haukulla pääsee osaksi makujen sinfoniaa. Syödä voi vaikka kävellessä tai sohvanpohjalla lahnana maatessa. Insinööri puhuisi täydellisestä käyttöliittymästä.Lähi-idästä peräisin olevan kebabin katsotaan yleisesti rantautuneen Suomeen vuonna 1982 Porin kautta. Maan yli pyyhkäissyt kebab-buumi ­käynnistyi viimeistään vuosituhannen vaihteessa, jolloin alkoi myös rullakebabin voittokulku.Vakiintumisesta suomalaisten ruokapöytiin kertoo se, että rullakebab kelpaa nykyään myös perheiden arkiruuaksi. Mitä tänään syötäisiin neuvoo, kuinka rullakebab syntyy arjen kiireessä.Tuomo Yrttiaho