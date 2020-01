Kouvola ja japanilainen wabi-sabi ovat osa vastausta tylsyyden arvoitukseen – Noora Lehtovuori haluaa tehokkuusyhteiskuntaan tilaa tylsyydelle

Kulttuuri

Kouvola ja japanilainen wabi-sabi ovat osa vastausta tylsyyden arvoitukseen – Noora Lehtovuori haluaa tehokkuu

Onko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehtovuori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jonkinlainen vastaus

Lehtovuoren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehtovuori ei ole

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehtovuoren

Lehtovuori tuo

Life is Boring Kanneltalon näyttelytilassa (Klaneettitie 5) 30.1. saakka. Taiteilijatapaaminen tylsyydestä ja taiteesta teen kera pe 24.1. klo 16–18.