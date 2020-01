Salaperäinen Vivian Maier oli lastenhoitaja, josta tuli kuolemansa jälkeen osa valokuvauksen historiaa – Hän kuvasi tuhansia taidokkaita omakuvia

Kulttuuri

Salaperäinen Vivian Maier oli lastenhoitaja, josta tuli kuolemansa jälkeen osa valokuvauksen historiaa – Hän k

Yhdysvaltalaisen

Taidokkaat

Vaikka

Helsingissä

Vivian Maier: Omakuva ja sen varjo 24.5. saakka Suomen valokuvataiteen museossa (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G). Ti–su 11–18, ke 11–20. Dokumenttielokuva Vivian Maierin salaisuus (Finding Vivian Maier, 2013) on parhaillaan katsottavana Areenassa.