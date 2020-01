Kulttuuri

Aikuisten nukketeatteriesityksessä yleisö sananmukaisesti upotetaan veteen – Teos on ekologinen kannanotto ilm

Aikuisille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esityksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Täsmennys 24.1. klo 15.14: Täsmennetty jutun alkuun Vedenalaisen työryhmää ja Nukketeatteri Sampon roolia esityksen tuottamisessa.