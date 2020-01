Kulttuuri

Inspiroiva dokumentti käy läpi Combat Rockin tarinan ja kasvun Suomen tärkeimmäksi punk-levy-yhtiöksi

Wasted

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Inspiroivan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Combat Rockin

Tee se itse -elämä: Combat Rockin tarina, Teema klo 23.20 ja Areena.