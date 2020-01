Lulu Wangin elokuva kulttuurien kohtaamisesta ja suuresta valheesta nousi kansainväliseksi puheenaiheeksi – Ohjaajan yksi esikuva on Aki Kaurismäki

Kulttuuri

Lulu Wangin elokuva kulttuurien kohtaamisesta ja suuresta valheesta nousi kansainväliseksi puheenaiheeksi – Oh

Pian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kielto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torstaina

Elokuvan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuvantekijät

Haastatteluaika