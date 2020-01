Kulttuuri

Paolo Sorrentino teki jatkoa paavisarjalleen: The New Pope on huikaisevan kaunis, syvällinen – ja häiritsevä

Italialaisohjaaja jatkaa paavi-aiheen parissa antaumuksella. Jos Netflixin Kaksi paavia -elokuva tuntuu kiltiltä, Sorrentinon näkemys Vatikaanista on jotain aivan muuta. Se on täyttä fantasiaa.



Ensin Sorrentino teki The Young Pope -sarjan, jossa paavin istuimelle valittiin yllättäen elokuvatähden näköinen amerikkalainen (

Nuori paavi Pius XIII voitti kaikki puolelleen ja kupsahti, sarjan loppukohtauksessa.



Sarjan jatko, The New Pope, alkaa tilanteesta, jossa palvottu paavi on vaipunut koomaan.

Kardinaaleille ja varsinkin ykkössarjasta tutulle Voiellolle (



Alkaa tuttu sutina uuden paavin valitsemiseksi, ja lopulta kuuluisalle parvekkeelle istuu sekopää, joka ei edes ymmärrä tulleensa valituksi. Se ei voi kestää pitkään. Kardinaaleilla on parempaa mielessä. Nyt tarvitaan karismaa, joka ”saa ihmiset unohtamaan menneet”.



Uusi paavi on Sir John,

C Moressa on sarjasta katsottavana vasta kaksi jaksoa, mutta niiden perusteella Sorrentino tavoittaa samat vahvat vastakkainasettelut kuin Young Popessa. Kun katse lepää Vatikaanin ylellisessä loistossa tai puutarhan rauhassa, näkymää rikotaan aina jollakin: vääränlaisella musiikilla, jollakin härskillä tai muistutuksella ihmisten osattomuudesta.



Seksuaalisuus tunkeutuu Vatikaanin käytäville yleensä naisten muodossa. Sorrentinon naiskuva kieltämättä hämmentää, mutta tässä miesvaltaisessa kontekstissa eroottisesti tanssivat nunnat ovat häiriötekijä.



Jude Law on koko ajan mukana vaikka makaakin koomassa. Saattaa olla, että hän sittenkin on meidän kuolevaisten yläpuolella.



