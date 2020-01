Kulttuuri

2010-luvun televisiossa naisetkin saavat mokata elämänsä kunnolla, kunhan tragedian voi kiteyttää nasevaan läp

Valveu­tunut

Tällaisia

Sarjat

Nyt

2010-luku tuhosi nopeasti Sinkku­elämää-sarjan maineen nuorten itse­tietoisten naisten voimaut­tajana. Seksi­positiivisuus olikin vain peite­operaatio miesten miellyttä­miselle, eikä ohjelmassa esitelty kulutus­juhlakaan näyttänyt kovin hyvältä IPCC:n ilmasto­raportteja vasten.Raunioissa kihisi kuitenkin uutta elämää. Vielä saman vuosikymmenen aikana roinan seasta kömpi esiin seksiin ja omakuvaansa hankalia suhteita kehittäneitä päähenkilönaisia, joiden tunnuspiirteitä ovat sosioekonominen epävarmuus, huono itsetunto ja pakonomainen itsereflektio.Sinkkuelämää-sarjan nelikon kanssa tulokkailla on yhteistä vain aktiivinen seksielämä, jota tosin leimasi ennemmin ahdistus kuin vapautunut hedonismi.2010-luvulla syntyneitä sarjoja ovat muun muassa Girls, Fleabag ja Broad City. Suomessa tehtiin Aikuiset, Norjassa Home for Christmas.Yle Areenasta löytyvä brittiläinen Fleabag on lajityypin karikatyyri. Kolmikymppinen päähenkilö pitää konkurssin partaalla olevaa kahvilaa, riitelee perheensä kanssa ja harrastaa epämukavaa seksiä. Kiusallisissa tilanteissa hahmo kääntyy kohti kameraa ja laukoo kyynisen kommentin suoraan katsojalle.näyttävät, että miesten ohella myös naisilla on oikeus mokata elämänsä kunnolla – kunhan olosuhteet ovat tarpeeksi rappioromanttiset ja tragedian voi kiteyttää nasevaan läppään.Sarjat ovat terävästi kirjoitettuja, mutta niissä piilee ongelmansa. Sinkkuelämää-sarjan tavoin ne esittelevät yhä valkoisten ongelmia. Lisäksi ne pyrkivät esittämään päähenkilönsä tyhjätaskuina, vaikka varattomuus on pikemminkin kulissi kuin toimintamahdollisuuksia aidosti rajoittava tekijä.Useimmat päähenkilöt asuvat tilavasti, eikä kahvilan pyörittäminen Lontoon trendikaupunginosassa (Fleabag) tai Helsingin Kal­liossa (Aikuiset) ole mitään syrjäytyneiden puuhastelua.vuosikymmenen vaihtuessa olisi tilausta uudelle purkupallolle. Genre on jo niin iso, että se tarjoaa ravinteikkaan kasvualustan kokonaan uusille tulkinnoille.Monikulttuurisemmille ja vilpittömämmille teoksille, joissa olisi viimein päästy eroon ylimääräisestä itsetietoisuudesta ja rankistelusta.