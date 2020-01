Peter Franzén valittiin Amazonin suursarjaan – HS tavoitti näyttelijän kuvauksista, joissa on mukana satoja näyttelijöitä ja stuntteja sekä vaaran tunnelma Peter Franzén näyttelee parhaillaan Amazonin suuressa fantasiasarjassa The Wheel of Time, jota kuvataan Prahassa. Suomessa Franzén haluaisi seuraavaksi ohjata sarjamurhaajaelokuvan tosielämän traagisten tapausten pohjalta.