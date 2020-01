Näin syntyy Hymyilevän miehen ohjaajan uusi elokuva: Rosa Liksomin Finlandia-voittajaan pohjautuva Hytti nro 6 kuvataan Murmanskiin matkaavassa junassa

Kulttuuri

Näin syntyy Hymyilevän miehen ohjaajan uusi elokuva: Rosa Liksomin Finlandia-voittajaan pohjautuva Hytti nro 6

Parin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Liksomin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hytti nro 6 -elokuva

Millä

Käsikirjoituksen

Hytti nro 6

Liksomin