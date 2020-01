Kulttuuri

Wilko Johnsonin Tavastian-keikka jakoi mielipiteitä, mutta lisäajalla keikkaileva kitaristi toimii ”hyvän” ja

Tammikuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotkut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wilko Johnson esiintyy 30.1. Jyväskylässä, 31.1. Kuopiossa ja 1.2. Turussa.