Kulttuuri

Greta Gerwigin ohjaama Pikku naisia on suloinen mutta sovinnainen versio tyttökirjaklassikosta

Pikku naisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gerwig

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gerwigin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kerronnaltaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastaavasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy