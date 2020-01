Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna: Kuutti Lavonen 60 vuotta, Ragnar Kjartanssonin viimeinen viikonloppu ja yhteiskuntakriittinen piparkakkutalo

Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna: Kuutti Lavonen 60 vuotta, Ragnar Kjartanssonin viimei

Laaja juhlanäyttely

Helmikuussa

Kuutti Lavonen 3.5. saakka Didrichsenin taidemuseossa (Kuusilahdenkuja 1). Ti–su 11–18.

Piparkakkutalo

Anikó Kuikka

Anikó Kuikka 2.2. saakka Maa-tilassa (Pääskylänrinne 10). Ke–pe 14–18, la–su 13–17.

Sääennuste

Venetsian

Ane Graff, nabbteeri & Ingela Ihrman 16.8. saakka Nykytaiteen museo Kiasmassa (Mannerheiminaukio 2). Ti–pe 10–20:30, la 10–18, su 10–17.

Hohtava arkisto

Kirlianvalokuvia

Veli Granö 23.2. saakka Valokuvagalleria Hippolytessä (Yrjönkatu 8–10). Ti–pe 12–17, la–su 12–16.

Suuria tunteita

The Guardian

Ragnar Kjartansson 2.2. saakka Nykytaiteen museo Kiasmassa (Mannerheiminaukio 2). Ti–pe 10–20:30, la 10–18, su 10–17.