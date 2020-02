Kuuntelijakin voi olla sankari, ymmärsi Annastiina Storm, joka kirjoitti lapsuuden päiväkirjoihin itselleen kuvitellun terapeutin

Kulttuuri

Kuuntelijakin voi olla sankari, ymmärsi Annastiina Storm, joka kirjoitti lapsuuden päiväkirjoihin itselleen ku

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stormin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Romaanissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Annastiina

Kirjoittaminen

Lapsuutensa

Annastiina Storm: Kerro, kerro (S&S 2019)