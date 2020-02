Kulttuuri

Viulisti Augustin Hadelichin unenomaisen lumoava soitto vetosi yleisöön

Augustin Hadelich

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun Hadelich

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konsertin

Konsertin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korjaus klo 15.05: Augustin Hadelichin viulu on Guarneri del gesu, ei Stradivari, toisin kuin tekstissä ensin sanottiin.