Romantiikan musiikkia periodisoittimilla ja barokkia päiväkonsertissa

Barokkimusiikkia

Ristiveto-festivaali 5.–8. helmikuuta Balderin salissa.

Barokkikonserttiin keskellä päivää

Musiikkitalo, Paavo-sali 5. helmikuuta klo 13.