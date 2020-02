Kulttuuri

60 vuotta täyttävän Kuutti Lavosen teoksissa suodattuvat taidehistoria ja kohtaamiset ihmisten kanssa

Ei taidetta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuutti Lavonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maalaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuutti Lavosessa

Lavonen