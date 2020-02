Näin laulaja Pete Parkkonen käyttää ulkonäköään hyväkseen – Tiukasti treenaava artisti haluaa nyt kehittää muistiaan, sillä ”säätöä tulee paljon”

Kulttuuri

Näin laulaja Pete Parkkonen käyttää ulkonäköään hyväkseen – Tiukasti treenaava artisti haluaa nyt kehittää mui

Pete Parkkonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seksisymboliksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haastatteluun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hänelle

Wallenberg